Les Halles Paul Bocuse de Lyon vont se transformer en un festival gourmand le temps d’une matinée. Audrey Marcelino, fondatrice des balades gourmandes Praline et Rosette, est à l’origine de cette initiative inédite au sein de celui que l’on surnomme "le ventre de Lyon".

Baptisé Le printemps gourmand des Halles, l’événement se déroulera le samedi 25 avril de 10h à 14h avec la possibilité pour les participants de se balader librement dans les allées des Halles Paul Bocuse avec au bout des rencontres avec les artisans présents sur place et bien sûr des dégustations. "Je voulais que les Lyonnais prennent le temps de découvrir ce lieu qu’ils connaissent pour beaucoup trop peu", confie Audrey Marcelino. "En plus, il y a du changement avec de nouveaux commerçants qui sont arrivés", précise la fondatrice de Praline et Rosette.

Parmi les partenaires de cet événement, on retrouve des incontournables de la gastronomie lyonnaise à l’exemple de Bahadourian, Bobosse, Bouillet, Gast, Giraudet, Jocteur, de l’épicerie Mère Brazier, de la Mère Richard ou encore Sève avec au bout à déguster du flan pâtissier, des macarons, du pâté en croûte, de la cervelle de canut, de la salade de ravioles, des spécialités orientales…

Deux formules sont proposées aux festivaliers : une formule découverte à 26,90 € (6 dégustations dont 3 incontournables imposées) et la formule signature (10 dégustations dont 4 incontournables imposées). Les coupons dégustations seront à récupérer le matin de l’événement aux Halles Paul Bocuse après une réservation sur le site de Praline et Rosette. A noter un tarif early bird jusqu’au jeudi 2 avril.