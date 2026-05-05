"Il n’a pas disparu mais est devenu rare" : le chapeau au cœur d’une balade pas comme les autres à Lyon

A vos plus beaux bibis, canotiers ou encore bérets. Une balade pas comme les autres se prépare à Lyon. Elle se aura lieu ce dimanche 10 mai à partir de 16h au départ de la place de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement. Le rendez-vous est plus précisément donné devant la statue Jacquard. Dans tous les cas, il sera plutôt facile de retrouver les participants puisque c’est une balade chapeautée qui se déroulera à l’occasion de la "World Hat Walk" célébrée dans une centaine de villes du monde entier et mettant à l’honneur le chapeau.

A Lyon, l’initiative est organisée pour la troisième année consécutive. "L’objectif, c’est surtout de se rassembler, de passer un bon moment et d’oser porter un chapeau", explique Fusanna, modiste et co-organisatrice de la balade chapeautée lyonnaise. "Avant les années 50, non seulement le chapeau était à la mode mais c’était un accessoire du quotidien. Les dames ne sortaient pas sans chapeau. C’était impensable. Aujourd’hui, le chapeau n’a pas disparu mais est devenu rare", poursuit Fusanna qui ne sort pas sans un chapeau sur la tête.

"Le chapeau revient. Nous sommes toujours là avec les modistes de la fédération française des artisans du chapeau. On travaille et ça veut dire que des gens portent encore des chapeaux", ajoute la modiste qui met en avant des amateurs de chapeaux plutôt jeunes. "Le Borsalino reste un classique. Il y a aussi le bob et la casquette sous toutes ses formes car la casquette reste un couvre-chef", assure Fusanna concernant les chapeaux les plus à la mode en ce moment. "On va bombarder la rue avec des chapeaux", promet également la modiste qui annonce aussi des surprises aux participants le long du parcours de la balade.