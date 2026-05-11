Son jeu de société fait aimer les mathématiques aux enfants : une Lyonnaise distinguée au concours Lépine

C’est l’événement chaque année du côté de la Porte de Versailles au sein de la Foire de Paris. Le concours Lépine récompense les meilleures inventions. Le plus prestigieux prix a été décerné pour cette 125e édition du concours à "Mr Turbino", un aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques.

Cette invention n’a pas été la seule récompensée puisqu’une Lyonnaise a été médaillée d’argent. Il s’agit de Judith Sasportes, fondatrice des éditions Optimist ayant pour objectif d’imaginer des jeux éducatifs faisant le lien entre les notions scolaires et le monde réel. Cette diplômée d’école d’ingénieur et de commerce est à l’origine du jeu de société Maths et ma Toque distingué lors de ce nouveau concours Lépine. Le principe : se mettre dans la peau d’un chef cuisinier le temps d’une partie avec au bout des additions, des multiplications, des divisions ou encore des fractions en fonction des commandes passées au sein du restaurant. Et ainsi faire aimer les mathématiques aux plus jeunes comme nous l’expliquait il y a quelques semaines Judith Sasportes.

"Cette médaille d’argent, c’est une grande fierté et un superbe accomplissement. Cela démontre que l’on peut innover sans tech ni écran. Mais ce que je retiens surtout, c’est toutes les personnes qui sont venues sur le stand pendant le concours pour soutenir le projet. J’ai pu échanger et jouer avec de nombreux enfants qui ont un rapport un peu conflictuel avec les mathématiques. Ils sont repartis apaisés avec leur exemplaire de Maths et ma Toque sous le bras", a réagi ce dimanche Judith Sasportes.