Cette marque lyonnaise qui a du chien !

La preuve : un tiers des foyers français en possède ! Et le nombre d’activités en lien avec ces petites bêtes à poil ne cesse d’augmenter : puppies yoga, glaces spécialement conçues pour les chiens, balades canines urbaines, … Autant de concepts qui ont poussé Sophie Guivarch à se lancer dans l’aventure. Cette Lyonnaise d’adoption a fondé Maison Lilibeth, qui propose des services exclusifs dans les hôtels et des produits sur-mesure pour nos amis les toutous. Rencontre.

Sophie Guivarch

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je ne suis pas lyonnaise d’origine. J’ai ensuite vécu longtemps en Bretagne avant d’arriver à Lyon il y a maintenant 25 ans. Je suis donc lyonnaise d’adoption. J’ai toujours travaillé dans la presse magazine. J’ai commencé en Bretagne chez Marie-Claire Bretagne, puis, en arrivant à Lyon, j’ai travaillé pour Marie-Claire Maison Rhône-Alpes. Ensuite, je me suis mise à mon compte et j’ai collaboré avec plusieurs magazines, notamment Domodéco dès ses débuts, puis Smart Magazine, dont je suis aujourd’hui rédactrice en chef, après en avoir été éditrice.

Comment est née votre passion pour l’hôtellerie ?

Grâce à mon métier de journaliste, j’ai eu la chance de beaucoup fréquenter les hôtels, de visiter de très beaux établissements et d’y séjourner. J’ai toujours adoré l’univers de l’hôtellerie : le sens du beau, la décoration, l’accueil, le service, le bien-être… Dans un hôtel, on est dans un cocon, coupé du quotidien. C’est un univers qui réunit tout ce que j’aime.

À quel moment avez-vous eu envie de créer votre propre marque ?

À force d’interviewer des entrepreneurs, j’ai eu envie moi aussi de créer quelque chose. J’étais déjà entrepreneuse puisque je travaillais à mon compte, mais je voulais développer une vraie marque, un produit avec une identité forte. “Maison” évoque à la fois l’univers des maisons françaises de luxe et l’idée d’un cocon pour le chien. Quant à “Lilibeth”, c’est un clin d’œil à la reine Elizabeth II, dont j’admire la personnalité et l’amour des chiens, notamment des corgis qui l’ont accompagnée toute sa vie.

Quel a été l’élément déclencheur ?

L’arrivée de mon chien, un Golden Retriever qui a aujourd’hui 4 ans. C’était mon premier chien et j’ai découvert à quel point le lien avec un animal pouvait être fort. J’ai aussi découvert toute une communauté de propriétaires très investis, souvent de jeunes trentenaires qui considèrent leur chien comme un membre de la famille à part entière.

Maison Lilibeth

Qu’est-ce qui vous a particulièrement marquée dans cet univers ?

Le fait que le chien prenne aujourd’hui une place centrale dans la vie des gens. Beaucoup veulent voyager avec lui, partager leurs vacances, leurs randonnées, leur quotidien. Et autour du chien gravitent énormément de sujets : la garde, l’alimentation, le soin, le deuil, le voyage…

Comment est née l’idée de Maison Lilibeth ?

En voyageant avec mon chien, je me suis rendu compte que les hôtels acceptaient de plus en plus les animaux, mais que l’accueil n’était pas toujours à la hauteur. Dans certains établissements haut de gamme, il n’y avait ni coussin, ni gamelle, ou alors des accessoires peu élégants. Je trouvais dommage que tout soit parfaitement pensé dans un hôtel… sauf ce détail-là.

Vous avez donc décidé de créer une offre dédiée aux hôtels ?

Oui. Au départ, j’ai étudié ce qui existait déjà et je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas vraiment de marque spécialisée dans l’accueil premium des chiens à l’hôtel. J’ai donc imaginé une offre sur-mesure pour accompagner les établissements.

Qu’est-ce qui fait la spécificité de votre marque ?

Le sur-mesure et la fabrication française. Je fais fabriquer mes produits en France, idéalement dans la région lyonnaise. Les hôtels peuvent choisir les tissus, les couleurs, les finitions, ajouter leur logo en broderie… L’idée est que chaque accessoire s’intègre parfaitement à l’univers de l’établissement. Je crée des coussins, des gamelles en céramique fabriquées à la main, des tapis de gamelle, des welcome bags personnalisés, des friandises, des jouets ou encore des cosmétiques naturels pour chiens, comme un mini-baume pour les coussinets qui fonctionne particulièrement bien dans les hôtels de montagne.

Vous travaillez avec des artisans locaux ?

Oui, c’est très important pour moi. Les coussins sont confectionnés avec un ESAT près de Lyon, les gamelles sont réalisées par des céramistes artisans et les cosmétiques sont fabriqués par un laboratoire familial de la région lyonnaise spécialisé dans les produits naturels et bio.

La France est-elle en retard sur l’accueil des animaux dans les hôtels ?

Oui, notamment par rapport aux pays anglo-saxons ou à certains pays asiatiques comme la Corée. Mais les choses évoluent rapidement et de plus en plus d’établissements mettent en place un véritable accueil premium pour les animaux. Plus on monte en gamme, plus l’accueil des animaux fait partie intégrante du service proposé.

Souhaitez-vous également vous adresser aux particuliers ?

Oui, c’est un projet en cours. Certains clients d’hôtels me demandaient déjà s’ils pouvaient acheter les coussins ou certains accessoires. Je prépare donc une boutique en ligne avec une sélection de produits pensés aussi pour les particuliers. Je travaille notamment sur une gamme de coussins avec des tissus prédéfinis, des petites broderies personnalisées et des trousses de toilette pour partir en week-end avec son chien.