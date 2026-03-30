L’avocate lyonnaise Marie Goncalves est vice-championne de France de trail long

Les championnats de France de trail se déroulaient ce week-end du côté du Mont Ventoux. Sur la distance longue de 50 km (2500 m D+), Marie Goncalves a décroché le titre de vice-championne. L’avocate lyonnaise a pris la seconde place de la course en un peu plus de 5 heures, à 2 minutes et 30 secondes d’Audrey Tanguy.

Une belle performance pour Marie Goncalves dont les championnats de France de trail étaient l’un des objectifs de ce printemps. Ce titre de vice-championne de France permet à l’avocate lyonnaise de se qualifier pour les championnats de trail à Kamnik en Slovénie en juin prochain.

A noter également la troisième place dans ces championnats de France de trail long d’Anne-Cécile Thévenot, licenciée au Décines Meyzieu Athlétisme.