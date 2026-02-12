Évènements

"Aller sur des distances plus longues tout en m'épanouissant en tant qu'avocate" : Marie Goncalves est l'une des Lyonnaises de 2026 - Lyon Femmes

La rédaction de Lyon Femmes crée de nouveau l’évènement en ce début d’année 2026 en mettant à l’honneur les Lyonnaises qui vont faire l’année à venir. C'est le cas de Marie Goncalves, avocate et traileuse.

Votre année 2026 ?

Toujours courir ! Plus de kilomètres cette année. L’objectif est d’aller sur des distances plus longues et de passer les 100 kilomètres à l’occasion de la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) lors de l’Ultra Trail du Mont Blanc cet été. Il y a également les championnats de France de trail au mois de mars où l’objectif sera un podium. Je veux aussi continuer à m’épanouir dans mon métier d’avocate.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

C’est une Lyonnaise audacieuse, ambitieuse et déterminée. Je pense qu’elle fonce pour accomplir ses rêves sur le plan personnel et professionnel.

A Lyon, j’adore ?

Faire mon petit footing le midi avec mes collègues sur les quais de Saône.

