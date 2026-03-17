C’est quoi la BonHer Party organisée pour la première fois à Lyon ?

La Journée internationale du bonheur sera célébrée ce vendredi 20 mars. A Lyon, une initiative pas comme les autres aura lieu à cette occasion. Une BonHer Party est en effet organisée à l’initiative de l’association lyonnaise BonHer dédiée à la santé mentale et au bien-être des femmes. Cette dernière a notamment mis en place une ligne d’écoute, une application et un réseau de professionnelles.

"Au fil des échanges, un constat s’est imposé : si l’écoute est essentielle, beaucoup de femmes expriment aussi un besoin simple : se rencontrer, échanger et sortir de l’isolement. La BonHer Party est née de cette réalité", explique Alice Develle, la fondatrice de l’association.

Au programme de cette soirée "pour recréer du lien entre les femmes" qui se déroulera chez Caillou dans le 5e arrondissement : un karaoké géant, un cours de danse et d’autres animations. Des évènements similaires sont prévus tous les mois dans le cadre du Bonher Club.