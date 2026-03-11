Cette nouvelle friperie solidaire ouvre ses portes près de Lyon

Du nouveau du côté de Villeurbanne. Ce mercredi, le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ouvre sa nouvelle boutique solidaire. "La Friperie par le Foyer Villeurbanne" c’est son nom accueillera ses premiers clients ce mercredi après-midi.

Le rendez-vous est donné au 149 Cours Emile Zola à partir de 14 heures avec -20% en cette journée d’inauguration sur tous les articles de la boutique. Il sera notamment possible de dénicher sur place des vêtements, des accessoires, des chaussures, des sacs ou encore des bijoux.

"Une friperie 100% gérée par des bénévoles, au service d’une mode responsable et solidaire", précise le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui récupère des dons avant de les envoyer sur son atelier-chantier d’insertion à Décines où des personnes en parcours d’insertion ont la mission de sélectionner les pièces qui seront à retrouver au sein de la friperie.

A noter que l’inauguration officielle de "La Friperie par le Foyer Villeurbanne" est prévue ce mercredi de 18h à 20h.