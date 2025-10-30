Cette friperie imagine un pop-up à l'occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon 

Lady Gaga sera sur la scène de la LDLC Arena de Décines les 13 et 14 novembre dans le cadre de sa tournée mondiale Mayhem Ball Tour. Ces deux concerts lyonnais de la chanteuse américaine sont bien sûr complets tout comme ceux prévus à Paris les 17, 18 et 20 novembre.

En attendant d'aller applaudir l'interprète de Bad Romance, Just Dance, Poker Face ou encore plus récemment de The Dead Dance, les fans se préparent à un show exceptionnel à la hauteur de la réputation de l'artiste.

A l'occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon, la friperie Les Placards de Colette a décidé de sortir le grand jeu en ouvrant un pop-up vintage dans l'univers de la chanteuse. Le rendez-vous est donné du lundi 10 au samedi 15 novembre de 11h à 19h place Sathonay dans le 1er arrondissement (21 rue Sergent Blandan).

The Gaga Store Vintage Week, nom de cette boutique éphémère, proposera plus de 300 pièces pour les femmes et les hommes. Une sélection qui "va frôler l'extravagance, tutoyer l'exubérance et approcher la démesure" assure la friperie qui promet une "ambiance pop et paillettes". Des bijoux et des accessoires seront également à saisir.

De quoi ravir les "Little Monsters", le nom que l’on donne aux fans de Lady Gaga !