Une tonne de vêtements de seconde main lors d’une méga friperie à Lyon

Ce grand marché considéré comme le "plus gros marché itinérant en France" va s’installer au sein de la capitale des Gaules le temps d’un week-end.

Le rendez-vous est donné du côté de La Fabuleuse Cantine dans le 7e arrondissement ce samedi et ce dimanche de 12h à 20h. Au programme de l’évènement : une méga friperie avec au bout plus d’une tonne de vêtements de seconde main à saisir à partir de 2 euros.

Un marché de créateurs sera également installé sur place tout comme un espace beauté. L’entrée est gratuite les deux jours.