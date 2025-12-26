Et aussi à Lyon

Une tonne de vêtements de seconde main lors d’une méga friperie à Lyon - DR

Le Piou Piou Market est de retour à Lyon.

Ce grand marché considéré comme le "plus gros marché itinérant en France" va s’installer au sein de la capitale des Gaules le temps d’un week-end.

Le rendez-vous est donné du côté de La Fabuleuse Cantine dans le 7e arrondissement ce samedi et ce dimanche de 12h à 20h. Au programme de l’évènement : une méga friperie avec au bout plus d’une tonne de vêtements de seconde main à saisir à partir de 2 euros. 

Un marché de créateurs sera également installé sur place tout comme un espace beauté. L’entrée est gratuite les deux jours.

