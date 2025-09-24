Cette célèbre plateforme de seconde main ouvre un pop-up à Lyon

L’heure est peut-être déjà au rangement en cette période de rentrée. L’information qui suit va peut-être vous intéresser puisque la plateforme Smala s’installe à Lyon pour plusieurs jours. Une boutique éphémère a en effet ouvert ses portes ce mercredi dans le 1er arrondissement. Le rendez-vous est donné jusqu’à samedi au sein du concept store Hyppairs situé place Sathonay.

Pour rappel, la société Smala propose de récupérer les vêtements de seconde main de ses clients en échange d’une somme d’argent créditée sur un porte-monnaie virtuel à dépenser ensuite sur la plateforme. Il est également possible de transférer la somme sur son compte bancaire.

Fondée à Nantes en 2016 par Aude Viaud, Smala a par ailleurs décidé de se diversifier en lançant au printemps dernier une collection de vêtements neufs pour les enfants. Cette dernière sera d’ailleurs à découvrir au sein du pop-up. Les clients pourront aussi déposer des vêtements.