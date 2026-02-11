"Prouver qu'il est possible de consommer durable, éthique et tendance" : Pauline Moisson fait partie des Lyonnaises de 2026

Votre année 2026 ?

Me lancer à 100% dans ma marque car je suis diplômée depuis un an. Je vais aussi sortir de nouvelles pièces, faire des collaborations avec de grandes marques et les encourager à upcycler leurs tissus. Je veux aussi développer des ateliers de couture et d’upcycling dans les entreprises. Pour résumer, encore plus prouver que c’est possible de consommer durable, éthique mais aussi tendance, féminin et moderne.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Elle doit être ambitieuse et suivre ses rêves. Aujourd’hui, on a la chance de pouvoir changer de parcours beaucoup plus facilement. C’est trop triste de se rendre compte trop tard qu’on voulait faire autre chose de sa vie.

A Lyon, j’adore ?

Aller aux expositions temporaires du Musée des Confluences. Ils se donnent à fond à chaque fois sur des expositions différentes, variées et dynamiques. J’aime aussi beaucoup aller courir au parc de la Tête d’Or.