Cette friperie parisienne de retour à Lyon pour un pop-up store évènement

Autant dire qu’il sera possible de faire de bonnes affaires. La friperie parisienne Adjace est de retour à Lyon en ce mois de septembre. Une boutique éphémère va s’installer dès ce samedi 6 septembre en plein cœur du centre-ville.

"A chaque fois qu’on termine un pop up à Lyon, on sait que c’est une question de temps avant qu’on revienne", commente Adjace sur ses réseaux sociaux avant de poursuivre. "On ramène avec nous une sélection incroyable de vêtements, bijoux et accessoires pour te régaler et régaler ton dressing, et comme d’hab, chaque pièce sera à 5 euros."

Le rendez-vous sera donné jusqu’au dimanche 21 septembre dans le 2e arrondissement, plus précisément chez No Bad Day au 25 rue du Port du Temple, tous les jours de 11h à 19h.