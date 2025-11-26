Lola Dubini : "Mon plus grand rêve est de fonder une famille"

Vous parlez dans ce nouveau spectacle du passage à la trentaine avec ses bons et ses mauvais côtés. Tout le monde va pouvoir s’y reconnaître ?

J’espère en tout cas ! On parle souvent de la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine mais beaucoup moins de la crise de la trentaine qui fut pour moi une crise identitaire avec au bout un burn out. Je me demandais si j’avais déjà pris des décisions dans ma vie… Je parle un peu de tout ça dans ce spectacle ; d’où je viens, qui j’ai pensé être et qui je suis vraiment. C’est comment apprendre à se reconstruire en étant peut-être une version un peu négligée par nous. Je me raconte sans filtre !

C’est particulier de venir jouer dans votre ville de naissance qu’est Lyon ?

Ce n’est même pas particulier puisque c’est ma première fois (rires) ! Il y aura tous les amis de la famille dans la salle, mes amis d’enfance, mes copines avec qui j’ai fait mes études qui habitent à Lyon. Il y a tous mes mondes qui vont se rencontrer donc ça va être extrêmement étrange pour moi. Je suis heureuse et en même temps j’ai hyper peur car c’est comme passer un examen devant mes amis.

Vous revenez souvent à Lyon ?

Au moins une fois par an ! J’ai les amis de mes parents qui sont comme des oncles et des tantes qui habitent près de Vaugneray dans l’ouest lyonnais. Mais j’ai le cœur pour Villeurbanne. J’ai grandi dans le quartier des Gratte-Ciel. Villeurbanne, c’est un village pour moi. Je suis toujours émue d’y retourner.

Un nouveau spectacle en tournée, une victoire dans l’émission "Mask Singer", un rôle dans la série de TF1 "Demain nous appartient"… On ne vous arrête plus !

C’est trop excitant d’avoir des projets. Tant qu’on me propose moi je dis d’accord !

Quel est aujourd’hui votre plus grand rêve dans la vie ?

De manière très terre à terre, je vais dire fonder une famille et que la mienne soit en bonne santé. De manière professionnelle, je dirai que mon plus grand rêve est de partager au maximum avec les gens et d’avoir une relation particulière avec le public. Je me rends compte aujourd’hui du chemin parcouru. Il a fallu 16 ans de travail acharné pour en arriver là.

Que diriez-vous aujourd’hui à quelqu’un qui veut se lancer ?

On n’a rien sans travail. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Il faut provoquer sa chance !

Propos recueillis par A.D.