Une friperie va s’installer provisoirement dans cette gare de Lyon

Une friperie va s’installer provisoirement dans cette gare de Lyon - DR

Un mois pour faire de bonnes affaires.

Et si avant de prendre votre train, il était possible de dénicher des pépites pour son vide-dressing ? Direction la gare de Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon pour découvrir la "Station Yufrip". Cette dernière pose ses valises le temps d’un mois à l’occasion du festival Airt de Famille.

Le rendez-vous est donné au premier étage de la gare dès ce jeudi 16 octobre avec au programme une friperie et des pièces vintage des années 50 à 2000 allant de 5 à 20 euros ainsi qu’un village de créateurs qui changeront tous les mercredis et les samedis le temps de l’évènement qui s’installera sur 100 m².

A noter qu’un photobooth sera aussi installé sur place. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Entre Elles à l’occasion d’Octobre rose. 

Station Yufrip
Gare de Perrache – 1er étage
Du mercredi au dimanche de 12h à 20h
Entrée libre

