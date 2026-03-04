"En cuisine, on ne finit jamais d’apprendre" : la cheffe lyonnaise Viviana Pisacane fait ses débuts dans Top Chef

Avis aux amateurs de gastronomie. La saison 17 de Top Chef débute ce mercredi soir sur M6 avec seize candidats en lice pour décrocher les 100 000 euros promis au grand vainqueur du célèbre concours culinaire. Une cheffe lyonnaise se trouve parmi eux. Il s’agit de Viviana Pisacane à la tête du Bœuf d’Argent dans le quartier du Vieux Lyon où elle travaille avec son frère, sa sœur et son beau-frère.

"Top Chef, c’est un challenge pour moi", nous confie la jeune femme de 28 ans. "Je pars avec l’objectif d’aller le plus loin possible", ajoute-t-elle dans un sourire ne manquant pas de nous faire une confidence. Ces dernières années, Viviana Pisacane a envoyé sa candidature à l’émission à trois reprises. "Mais je n’ai jamais répondu aux mails car j’étais à chaque fois très occupée." La saison 17 sera donc la bonne pour la cheffe du Bœuf d’Argent. "L’appel reçu a été un déclencheur pour moi", précise la jeune femme avouant aimer particulièrement Hélène Darroze et Philippe Etchebest. "Je m’attends dans cette aventure à rencontrer des chefs et à créer des liens avec des personnes. Peut-être aussi sortir de ma zone de confort et me prouver que je peux le faire. On ne finit jamais d’apprendre et c’est pour ça que je me lancer dans cette aventure", affirme-t-elle.

Concernant sa cuisine, Viviana Pisacane mise sur les produits. "C’est le plus important pour moi, et comment on les met en valeur. Le client est également primordial pour moi", déclare la cheffe née à Naples en Italie. Cette petite-fille de chef et fille de pâtissier met aujourd’hui en avant la cuisine franco-italienne dans son restaurant ayant ouvert ses portes en mars 2023. "Au début, on a tout rénové. On a tout changé au niveau des cartes et des menus. C’est vraiment un autre univers", raconte-t-elle sur la reprise du Bœuf d’Argent où les plats signatures sont aujourd’hui le poulpe chips de gingembre et sauce barbecue ainsi que le bœuf en croûte à la tomate et aux amandes. "Le goût nous emmène directement en Italie", promet la cheffe dont le rêve est un jour de voir son travail récompensé par une étoile au Guide Michelin. "Je veux aussi être reconnue dans la ville de Lyon car nous sommes lyonnais d’adoption. J’adore Lyon !"