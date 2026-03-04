Et aussi à Lyon

Un grand job dating à destination des femmes organisé à Lyon

Un grand job dating à destination des femmes organisé à Lyon
Un grand job dating à destination des femmes organisé à Lyon - Lyon Femmes

Le club de basket LDLC ASVEL féminin donne rendez-vous aux femmes.

Le Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon accueillera bientôt la quatrième édition d’Impuls’her, le grand job dating du club de basket LDLC ASVEL féminin. Le rendez-vous est donné le mardi 24 mars. "Un rendez-vous devenu incontournable à destination des femmes, pour accompagner, inspirer et connecter", précise LDLC ASVEL féminin.

Cette nouvelle édition d’Impuls’her proposera aux participantes d’assister à des ateliers de coaching pour booster la confiance en soi et révéler son potentiel, des activités sportives et des rencontres professionnelles.

L’évènement est gratuit sur inscription pour toutes les femmes à partir de 16 ans.

Tags :

job dating

LDLC ASVEL Féminin

femmes

Palais des Sports de Gerland

lyon