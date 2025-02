Flavie Sonnery élue Miss Beaujolais 2025

Le Beaujolais a une nouvelle reine de beauté. Il s’agit de Flavie Sonnery, élue ce dimanche Miss Beaujolais 2025. La jeune femme de 18 ans succède à Ombeline Chevalier, également Miss Rhône 2024 et deuxième dauphine de Miss Rhône-Alpes 2024.

Flavie Sonnery est actuellement étudiante à Lyon en première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l’Université Lyon 1. Passionnée de rugby, la jeune femme a su se distinguer face à douze autres candidates devant un public de 500 personnes au théâtre de Villefranche-sur-Saône. Le thème de l’élection était "Flower Power" avec au bout plusieurs passages de cette promotion 2025 de Miss Beaujolais. A noter la présence sur scène d’Alexcia Couly, Miss Grand Lyon 2024 et Miss Rhône-Alpes 2024 ainsi que Jade Benazech, Miss Languedoc 2024.

Direction maintenant l’élection de Miss Rhône 2025 pour Flavie Sonnery et ses dauphines avec peut-être au bout la possibilité de décrocher une écharpe qualificative pour Miss Rhône-Alpes 2025… et l’élection de Miss France !