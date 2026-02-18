"Mettre en avant les enjeux de l’intelligence artificielle" : Morgane Soulier est l'une des Lyonnaises de 2026

Votre année 2026 ?

Ce qui me passionne et qui est une nouvelle activité qui est arrivée fin 2025 et sur laquelle j’aimerais continuer en 2026, c’est de la direction artistique. Avant, je formais des entreprises à s’approprier les outils d’intelligence artificielle, notamment générative d’images pour de la création pour eux. Aujourd’hui on me sollicite pour créer des campagnes publicitaires. J’espère qu’en 2026 c’est quelque chose qui va prendre de l’ampleur. Il pourrait aussi y avoir un livre pédagogique sur les enjeux de l’intelligence artificielle. J’aimerais aussi publier un livre un peu plus personnel, un essai ou un roman.

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Elle est moderne. Je suis revenue à Lyon il y a deux ans et je trouve que les Lyonnaises et les Lyonnais sont très ouverts d’esprit. Peut-être beaucoup plus que les Parisiens (rires). Les Lyonnaises sont aussi très dans l’entraide et la collaboration.

A Lyon, j’adore ?

Découvrir de nouveaux endroits. Je suis très portée vers la gastronomie. J’ai la chance également d’habiter dans les Monts d’Or où j’adore marcher quand il fait beau. Je vais aussi beaucoup au cinéma.