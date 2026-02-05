"Tout gagner avec OL Lyonnes et en équipe de France" : Selma Bacha est l'une des Lyonnaises de 2026

Votre année 2026 ?

Être la meilleure personne. Donner du sourire à ma famille, mes amis et aux petites filles qui sont fans. Que l’on puisse compter sur moi. Et en équipe, tout gagner. Vous me connaissez, je suis une compétitrice. Mais oui tout gagner avec OL Lyonnes ou en équipe de France !

La Lyonnaise d’aujourd’hui et de demain ?

Le plus important est d’être humble. Même si on reçoit beaucoup d’éloges, il faut garder les pieds sur terre car on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Le plus important est aussi de donner du sourire autour de moi. C’est pour ça que j’ai ouvert mon association "Ensemble pour un sourire".

A Lyon, j’adore ?

Aller à Fourvière et regarder la vue le soir. Cet endroit m’a beaucoup aidé. Un sportif ne peut pas toujours être performant. Quand je suis un peu plus bas, je vais souvent là-bas pour regarder ma ville que j’aime tant.