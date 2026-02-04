Revivez la soirée des Lyonnaises qui feront 2026 (PHOTOS)

La rédaction de Lyon Femmes créait de nouveau l’évènement en ce début d’année avec la soirée des Lyonnaises qui feront 2026.

Quatrième édition de cet évènement mettant à l’honneur les Lyonnaises d’aujourd’hui et de demain. Des femmes qui vont s’illustrer dans les domaines de la mode, de la beauté, du sport, de la gastronomie, de la culture ou encore dans les technologies de demain.

Les Lyonnaises de 2026 ont été récompensées ce mardi soir sur la scène du Docks 40 dans le 2e arrondissement. Les chanteuses Amel Bent et Nade étaient présentes pour l’occasion avec notre radio partenaire M Radio offrant ainsi au public présent une soirée présentée par Amélie Deloraine (Lyon Femmes) et Trina Mac-Dinh (M Radio) placée sous le signe de la fête.

La cérémonie des Lyonnaises de 2026 en partenariat avec les Galeries Lafayette de Bron, Altitude BMW Mini, la Maison Malfroy et Top Order.

Découvrez notre diaporama de la soirée !

Les Lyonnaises de 2026 :

Selma Bacha, défenseure chez OL Lyonnes et en équipe de France

Mayane, comédienne et mannequin

Marion Cabrol, co-fondatrice de La Petite Ferme

Marie Goncalves, avocate et traileuse

Julia Canu, maître artisan glacier et fondatrice d’Único

Alice Develle, fondatrice de l’association Bonher

Carolane, créatrice de contenu

Axelle Francine, fondatrice du Petit Med Spa

Morgane Soulier, multi-entrepreneure, consultante, conférencière, artiste et auteur