Tel est le nom de la démarche inédite lancée par l'Équipe des Lyonnes, premier réseau féminin lyonnais réunissant aujourd’hui plus de 3700 chefs d’entreprises, de salariés et d’indépendants de nombreux secteurs d’activités. Dans la lignée des précédentes actions menées, il s’agit là encore d’encourager les Lyonnaises à prendre toute leur place dans le débat public mais aussi d’imaginer et de tester des solutions concrètes pour réduire les inégalités.

"Après cinq années d’actions de terrain, le lancement du "Club des entreprises pionnières de l’égalité » intervient comme une évidence, pour nous permettre de structurer une démarche commune, fondée sur des outils partagés et basés sur les besoins réels des entreprises, et des indicateurs de progression mesurables et objectifs", explique Alexandra Carraz-Ceselli. "Cette naissance intervient comme la première étape fondatrice d’une démarche plus globale de création d’une Agence pour l’Egalité en région dès septembre 2026", poursuit la fondatrice de L'Équipe des Lyonnes.

Ce "Club des entreprises pionnières de l’égalité" a notamment pu voir le jour grâce au soutien d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels. Il est ouvert aux entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes engagées pour l’égalité femmes-hommes et souhaitant participer à la phase pilote du dispositif qui devrait donc mener à la création d’une Agence de l’égalité en région lyonnaise. Cette dernière serait par ailleurs un site pilote.

Il est possible de candidater à [email protected]