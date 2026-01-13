Hinaupoko Devèze (Miss France 2026) attendue près de Lyon pour une séance de dédicaces

People

La reine de beauté part à la rencontre de ses fans.

C’est une rencontre qui devrait attirer du monde. Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, sera bientôt en séance de dédicaces dans la région. Le rendez-vous est donné le samedi 21 février du côté de The Village à Villefontaine dans le Nord-Isère à une trentaine de minutes de Lyon. Une séance de dédicaces mais également de photos est prévue ce jour-là. L’heure de la rencontre n’est pour le moment pas précisée.

Pour rappel, Hinaupoko Devèze a été élue Miss France 2026 le 6 décembre dernier à Amiens. La Tahitienne a obtenu la couronne face à 29 autres candidates, dont Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025.

