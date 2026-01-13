Hinaupoko Devèze (Miss France 2026) attendue près de Lyon pour une séance de dédicaces

C’est une rencontre qui devrait attirer du monde. Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, sera bientôt en séance de dédicaces dans la région. Le rendez-vous est donné le samedi 21 février du côté de The Village à Villefontaine dans le Nord-Isère à une trentaine de minutes de Lyon. Une séance de dédicaces mais également de photos est prévue ce jour-là. L’heure de la rencontre n’est pour le moment pas précisée.

Pour rappel, Hinaupoko Devèze a été élue Miss France 2026 le 6 décembre dernier à Amiens. La Tahitienne a obtenu la couronne face à 29 autres candidates, dont Noémie Baiamonte, Miss Rhône-Alpes 2025.