Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, attendue près de Lyon pour une séance de dédicaces

Le rendez-vous est donné ce samedi 21 février de 15h à 17h30 du côté de The Village à Villefontaine dans le Nord-Isère à une trentaine de minutes de Lyon. Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, est attendue ce jour-là au sein du village de marques. Elle y rencontrera ses fans avec au bout des dédicaces et des photos.

Pour rappel, Hinaupoko Devèze a décroché la couronne de Miss France 2026 le 6 décembre dernier à Amiens. La jeune femme de 23 ans a notamment décidé de mettre en avant durant son année de règne la santé mentale des femmes et la confiance en soi.