Qui est Anna Stuart, phénomène littéraire, attendue en dédicace à Lyon ?

Avis aux amoureux de littérature historique. L’autrice britannique Anna Stuart sera présente à Lyon ce mercredi à l’occasion d’une rencontre et d’une dédicace. Le rendez-vous est donné à partir de 17h du côté de la Fnac Bellecour dans le 2e arrondissement.

Si son nom ne vous dit peut-être rien immédiatement, vous n’avez pas pu passer à côté de ses best-sellers dont les couvertures ont occupé et occupent d’ailleurs toujours les vitrines de très nombreuses librairies. On parle notamment de La sage-femme d’Auschwitz, une histoire inspirée de faits réels publiée aux éditions City avant chez J’ai lu qui nous fait découvrir la vie de la sage-femme polonaise Stanislawa Leszczyńska ayant fait naître plus de 3000 enfants dans les camps de concentration en les tatouant pour leur permettre de retrouver leurs parents après la guerre.

Une suite intitulée La sage-femme de Berlin vient de sortir en version poche et le dernier roman d’Anna Stuart L’orpheline d’Auschwitz est également disponible depuis plusieurs mois et est le troisième tome de cette saga qui en compte déjà un quatrième paru au Royaume-Uni. L’autrice s’appelle en réalité Joanna Barnden et a publié de nombreux romans sur la Seconde Guerre mondiale. En France, La sage-femme d’Auschwitz a fait mieux en nombre d’exemplaires vendus que Mélissa Da Costa, Joël Dicker et Guillaume Musso…