L’autrice à succès Aurélie Valognes en dédicace à Lyon

Une date à noter pour les amateurs de lecture. La romancière Aurélie Valognes est attendue à Lyon le vendredi 13 mars dans le cadre de la sortie de son dernier livre intitulé L’émerveillement publié aux éditions JC Lattès. Ce nouveau roman sortira en librairie le 11 mars.

Aurélie Valognes est aujourd’hui l’une des écrivaines les plus lues en France avec plus de 5 millions de livres vendus. On lui doit notamment une dizaine de romans dont Mémé dans les orties, Le tourbillon de la vie, La Lignée, L’envol, La ritournelle ou encore La fugue.

Le rendez-vous est donné à partir de 19h à la Librairie Adrienne dans le 2e arrondissement de Lyon. La réservation est conseillée par mail [email protected] ou par téléphone au 04 81 65 50 49.