Tel est le titre du premier livre de Mayane, actrice et mannequin villeurbannaise. L’ouvrage raconte l’histoire de la jeune femme porteuse de trisomie du point de vue de sa mère Sandrine Thevenon. "Dans ce récit aussi intime qu'universel, elle nous livre ses moments de doute et d'espoir, ses combats du quotidien et ses grandes fiertés. L'histoire pas comme les autres d'une jeune fille devenue aujourd'hui le symbole d'une lutte : faire évoluer le regard de la société sur la différence", peut-on sur le résumé du livre sorti le 5 novembre dernier chez les éditions HarperCollins.

Une séance de dédicaces est d’ailleurs prévue ce jeudi 15 janvier à partir de 17h à la FNAC Lyon Bellecour. L’occasion pour le public de rencontrer Mayane dont la participation à la dernière saison de l’émission Danse avec les stars sur TF1 a beaucoup fait parler. La jeune comédienne sera également prochainement à l’affiche d’un épisode de Joséphine, ange gardien avec Mimie Mathy.