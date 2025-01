Après "Recherche appartement ou maison", Sandra Viricel dans une nouvelle émission sur M6

Sandra Viricel a annoncé la bonne nouvelle ce mardi soir sur les réseaux sociaux. "Je suis ravie de pouvoir enfin vous annoncer ma participation à la nouvelle émission "A quel prix ?", qui sera diffusée le lundi 10 février à 21h10 sur M6", pouvait-on lire sur un post Instagram de l’agente immobilière bien connue pour ses participations dans Recherche appartement ou maison.

Ce nouveau "talk-show conso" aura pour objectif de parler du "quotidien des Français et le pouvoir d’achat". A la tête de cette nouvelle émission, on retrouve l’animateur Julien Courbet. Ce dernier sera entouré d’une équipe d’experts qui répondront à différentes questions et donneront des conseils.

Parmi les chroniqueurs, il y aura donc Sandra Viricel qui aura pour ce premier numéro la mission d’aider une famille à négocier le prix d’un canapé neuf. "Nous allons vous partager des conseils pratiques et des solutions efficaces pour économiser au quotidien", précise l’agente immobilière qui aura également comme collègues l’éditorialiste économique Martial You ou encore l’ex-Miss France et animatrice Elodie Gossuin.

"Un nouveau programme utile, dynamique et surtout plein d’astuces pour protéger votre pouvoir d’achat et négocier comme un pro", conclut Sandra Viricel avec plusieurs photos du tournage ayant eu lieu en octobre dernier.