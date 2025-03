Liane Foly au casting de la prochaine saison des "Traîtres" sur M6

Réponse très bientôt. La saison 4 des Traîtres se prépare sur M6. Pour rappel, ce jeu télévisé s’inspire des "Loups-garous de Thiercelieux". Le but ? Découvrir les traîtres parmi plusieurs personnalités.

Elles seront d’ailleurs au nombre de vingt pour cette nouvelle saison de l’émission dont la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée. De son côté, le casting est désormais connu. Liane Foly a notamment annoncé il y a quelques jours sa participation. "C’est un jeu dont on ne ressort pas intact", a commenté la chanteuse et humoriste née à Lyon lors de son passage ce samedi dans On refait la télé sur RTL.

"Il y a des personnes qui l’ont pris au premier degré et qui sont vraiment rentrées dedans. Et là, c’est dangereux parce que c’est un jeu qui nous demande mentalement d’être très en forme mentalement. Et puis physiquement surtout, parce qu’il y a des épreuves, il y a des challenges mais aussi énormément d’heures de tournage, donc il faut de l’endurance", a également déclaré Liane Foly mettant en avant un casting "incroyable".

On retrouvera notamment l’ex-danseur professionnel de Danse avec les Stars Anthony Colette, du footballeur Adil Rami, de l’acteur Terence Telle, du journaliste sportif Yoann Riou, de l’acteur Francis Huster ou encore de l’ancienne députée Raquel Garrido.