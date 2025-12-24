Co-Sport, l’application lyonnaise de rencontre par le sport

Co-Sport, c’est l’idée de deux jeunes lyonnais : Swan Marin et Ronan Siron. Leur but ? S’éloigner des standards des plateformes de rencontre, bien souvent portées uniquement sur le physique, et permettre des échanges via le sport. Entretien avec Ronan Siron, l’un des cofondateurs.

Lyon Femmes : D’où vient cette idée d’application ?

Ronan Siron : L’idée est venue de la tête de Swan. On avait envie de créer une application qui permettait de faire en sorte que les gens sortent plus de chez eux, puissent se rencontrer dans un espace plutôt sein. J’ai rejoint le projet justement parce qu’il y avait ce côté "dé-tinderisé", cette volonté de ne pas créer une appli de rencontre comme on peut en voir un peu partout.

LF : Comment fonctionne Co-Sport ?

RS : Tu vas swiper des annonces, et pas des gens. Souvent il y a une photo, mais c’est une photo de l’activité en elle-même. C’est vraiment un texte d’annonce que l’on peut lire, avec un lieu, une activité, un niveau sportif. On voulait vraiment se concentrer là-dessus, que les gens se rencontrent au travers de quelque chose qui les rassemble, qui les passionne, pas juste un visuel.

Swan Marin et Ronan Siron - Co-Sport

LF : Qui peut-on trouver sur l’application ?

RS : On peut filtrer par type de sport, par niveau, par genre. Il existe aussi une catégorie entre femmes, pour celles qui préfèrent rester entre elles dans un environnement plus sécuritaire. Le but c’est le sport. Après si les gens tombent follement amoureux, j’en serais ravi !

LF : Pourquoi ce besoin de créer une catégorie entre femmes ?

RS : On sent qu’il y a une demande, on voit les salles de sport créer de plus en plus d’espaces entre femmes, il y a une volonté d’avoir un endroit dédié, ce que je peux comprendre car le sport étant peut-être plus représenté par les hommes, c’est difficile pour certaines de se sentir à leur place et en sécurité.

Co-Sport

LF : Une fois notre profil créé, quelle est la marche à suivre ?

RS : Tu peux regarder dans les annonces avec des filtres : géolocalisation, sport, niveau, etc… Tu peux rentrer sur une annonce qui existe déjà en envoyant un message à la personne via le chat sur l’application. Si tu ne trouves pas chaussure à ton pied, tu peux créer ton annonce en mettant ta géolocalisation, ton niveau, le type de sport, etc… avec une description de ce que tu veux faire, quand, comment et pourquoi. On développe cette partie-là avec des défis à remplir, on a aussi une marketplace avec des équipements de sport de seconde main. Une partie professionnelle va aussi ouvrir, pour que des pros puissent mettre en avant leur service.

LF : Quels sont les types de sports que l’on retrouve sur Co-Sport ?

RS : Absolument tout ! Ça peut être une séance de yoga au parc de la Tête d’Or, du canoé-kayak, du saut en parachute, du foot, aller à la salle, courir un marathon… tout est possible. Il y a juste à mettre les filtres, et trouver quelqu’un qui sera aussi fou que toi pour faire ton activité ! Le plus commun pour l’instant c’est la salle de sport, ou le jogging. Avec la saison des neiges, on a aussi des annonces pour la montagne, pour le ski. Les évènements sportifs de ta région sont référencés sur l’app. L’application marche à Lyon, Paris et partout dans le monde.

Co-Sport, disponible sur Android et l'App Store. Gratuit.

