Cette marque lyonnaise de joaillerie dans la dernière saison de la série "Emily in Paris"

La très populaire série "Emily in Paris" fait parler d'elle en ce mois de décembre à l'occasion de la sortie de sa dernière saison où l'on retrouve son héroïne Emily interprétée par l'actrice Lily Collins.

Une marque lyonnaise de joaillerie n'a pas manqué de faire mention de cette série sur ses réseaux sociaux. Il s'agit de la marque Helena Joy fondée par Sandie Illouz qui a fait part de sa fierté de voir "la talentueuse Philippine Leroy-Beaulieu, véritable icône française, porter nos boucles d'oreille Just Joy Eagle" dans Emily in Paris".

"Quand l'élégance française rencontre nos créations", conclut la marque lyonnaise avec plusieurs photos de la série. Pour rappel, Philippine Leroy-Beaulieu joue le rôle de Sylvie Grateau, responsable d'une agence de marketing et patronne d'Emily.

Un joli clin d'œil pour Helena Joy dont les créations habillent depuis plusieurs années les stars sur le tapis rouge du Festival de Cannes ou de la Mostra de Venise.