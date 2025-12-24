Depuis la fin du mois de novembre, les Ateliers Boutique à Lyon proposent des séances pour prendre soin de son cuir et apprendre à utiliser les bons produits. Fini les fausses recettes de grand-mères, place aux bons gestes à adopter pour nourrir et embellir son cuir.

Olga Azocar et Nicolas Mazard nous ouvrent les portes de leur repère situé rue des Remparts d’Ainay, dans le 2ème arrondissement de Lyon. L’espace est divisé en deux. On entre par la partie commerçante, joliment décorée avec une sélection d’objets chinés par Olga, où vaisselles, luminaires et autres miroirs sont disponibles à la vente.

Après un petit tour des lieux, direction l’arrière-boutique. C’est ici, sous la verrière, que va se dérouler l’atelier. Le petit groupe prend place autour de la table, tablier noué à la taille. On dispose devant nous notre sac et notre paire de chaussures en cuir qui ont bien besoin d’un petit coup de neuf.

L’atelier débute par un topo sur le cuir, et son utilisation par les grandes marques que nous connaissons. Cuir de Veau, de mouton, lisse, verni… on touche, on sent, on compare. Puis les discussions se concentrent sur les produits d’entretien avec lesquels on est venu : on garde des efficaces et on oublie le superflu, notamment les flacons achetés en grande-surface qui auront tendance à dessécher le cuir au lieu de le nourrir. Le duo nous recommande plusieurs marques, dont certaines sont en vente à la boutique.

C’est à notre tour de jouer les cordonniers. Olga et Nicolas nous accompagnent tout au long du processus. On commence par dépoussiérer nos chaussures ou notre sac à main. Puis on prend une petite brosse, appelée blaireau, que l’on va tremper légèrement dans un pot contenant de la crème de beauté pour cuir Famaco.

La couleur varie selon la tinte de notre sac ou de nos chaussures. Pour nous, ce sera du noir. À l’aide du blaireau, on effectue des petits cercles vigoureux pour appliquer et faire pénétrer la crème, sans trop en mettre, en prenant bien soin de passer dans les recoins, les plis et sur les coutures. On pourra enlever l’excédent grâce à un chiffon propre.

Une fois terminé, on passe au brossage. On s’empare d’une brosse à lustrer en crin de cheval. Sous l’œil avisé d’Olga et Nicolas, on répète l’opération, cette fois-ci en effectuant des plus grands gestes sans trop appuyer. La friction va faire briller notre cuir ! Au bout de quelques minutes, la différence est frappante. Les souliers sont comme neufs, et notre sac éclatant.

Les Ateliers Boutique, 39 rue des Remparts d’Ainay, Lyon 2. Atelier 1h, de 2 à 8 personnes.