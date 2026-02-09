Ce pop-up inédit cartonne dans ce centre commercial de Lyon

Depuis quelques jours, une boutique cartonne au sein du centre commercial de la Part-Dieu de Lyon. Il s’agit du pop-inédit Tamagotchi ayant ouvert ses portes le jeudi 5 février au niveau 0 sur la place centrale.

Les visiteurs peuvent retrouver sur place ce jeu vidéo créé dans les années 90 par la société japonaise Bandai dont le principe est d’élever un animal de compagnie virtuel. "Au programme : Tamagotchi Paradise, Tamagotchi Original, produits exclusifs et rencontres avec Mametchi", précise la marque.

De quoi réjouir les nostalgiques qui pourront découvrir ou redécouvrir ce pop-up inédit jusqu’à ce samedi 14 février.