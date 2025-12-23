Mireille Delaunay a décidé de rendre hommage à ces femmes d’hier et d’aujourd’hui dans Le grand almanach des femmes pionnières et aventurières Edition 2026, paru chez l’éditeur Métive. Un livre porteur d’histoire, pour ne pas oublier.

Pendant plus de quarante ans, Mireille Delaunay a enseigné les lettres dans la région lyonnaise et notamment à Limonest. L’histoire, elle la connait bien, surtout celle des femmes qui ont marqué le passé. Elles sont sportives, avocates, exploratrices, détectives, journalistes, pilotes ou encore scientifiques… Toutes figurent dans l’ouvrage de 256 pages. "J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir des femmes audacieuses, inspirantes, invisibilisées parfois" témoigne l’écrivaine. "C’était pour montrer comment elles avaient balisé le terrain, comment nous sommes devenues des héritières, et comment elles pouvaient être des modèles, surtout pour les jeunes femmes".

Mireille Delaunay

L’Almanach renferme ainsi des femmes plus ou moins connues du grand public, allant de la philosophe française Simone Weil à la britannique Nettie Honeyball, qui n’est autre que la fondatrice du premier club de football féminin (à découvrir en page 88). Mireille Delaunay prend de la hauteur en page 138 avec le portrait de Jacqueline Auriol, la toute première femme à franchir le mur du son en Europe, un accomplissement réalisé en 1953. Notre attention se porte aussi sur cet autre portrait, celui de Madame Decourcelle, à lire en page 96. Alors âgées d’une trentaine d’années, la Française deviendra la première femme taxi de Paris en 1903.

Aux femmes qui ont su prendre leur place

Annette Kellerman figure aussi dans ce grand almanach. Son nom ne vous évoque peut-être rien, mais c’est pourtant grâce à elle que nous pouvons profiter pleinement de nos baignades. La nageuse australienne inventera le premier maillot de bain moderne. Une invention qui lui vaudra d’être arrêtée pour "tenue indécente".

Un autre visage a marqué le monde de la mode : celui de la britannique Mary Quant, créatrice de la mini-jupe, dont l’histoire est racontée en page 182 : "Plus qu’un phénomène de mode, ce fut une révolution pour les femmes occidentales qui s’étaient déjà libérées du corset". La plume de Mireille Delaunay se balade aussi en Russie, à la rencontre de Valentina Terechkova, la première femme cosmonaute dans l’espace.

Sur les flots, on en apprend plus sur Florence Arthaud, la première femme à avoir gagner la Route du Rhum, à bord de son trimaran lors d’une course en solitaire de quatorze jours reliant Saint-Malo et Pointe-à-Pitre.

L’écrivaine remonte le temps et nous dévoile également des portraits d’aujourd’hui, à l’image de Taylor Swift, devenue la plus grande star mondiale de la chanson, et la plus riche du 21ème siècle. Une époque représentée aussi par Greta Gerwig, première réalisatrice d’un film ayant atteint le million de dollars de recettes, avec Barbie.

Mireille Delaunay l’affirme : cet ouvrage permet de "rendre hommage à toutes ces femmes qui ont osé être les premières dans un domaine dévolu aux hommes, où elles n’avaient pas leur place". Un livre amené à s’étoffer au fil du temps et au gré des évolutions.

Le grand almanach des femmes pionnières et aventurières, Mireille Delaunay.

19,90 € chez l’éditeur Métive. Disponible en librairies.