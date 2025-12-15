Cette marque ultra populaire sur les réseaux sociaux ouvre un pop-up de Noël à Lyon

Avis aux fans de mode. La marque de prêt-à-porter féminin Mad Peonies ouvre un pop-up à Lyon ès ce lundi à l’occasion de Noël. Le rendez-vous est donné du côté du 2e arrondissement, plus précisément au 23 rue du Port du Temple.

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la marque basée à Brindas dans le Rhône et particulièrement populaire sur les réseaux sociaux. Cette dernière compte en effet plus de 126 000 abonnés sur Instagram.

Mad Peonies propose notamment des pièces tendances et colorées à l’exemple de vestes, de manteaux, de pulls, de robes, de blouses, de jeans, de pantalons, de jupes, de sacs ou encore de bijoux. Les paillettes seront également d’actualité en cette période de fêtes de fin d’année.

Le pop-up de Noël de Mad Peonies restera ouvert jusqu’au dimanche 21 décembre.