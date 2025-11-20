Une boutique éphémère de ces célèbres jeans français s’installe à Lyon

Lyon accueille le temps de quelques jours le plus ancien atelier de jeans en France. Atelier Tuffery ouvre ce jeudi une boutique éphémère en plein cœur de la capitale des Gaules. Le rendez-vous est donné au 4 rue Paul-Chenavard dans le 1er arrondissement pour ce pop-up mettant à l’honneur le jean français. "Sur place, retrouvez nos jeans iconiques, la nouvelle collection et ses pièces en laine française, ainsi que des finitions réalisées sur place", indique Atelier Tuffery.

La marque a été fondée en 1892 en Lozère et fabriquait dans un premier temps des jeans fonctionnels et robustes, notamment pour les ouvriers. Aujourd’hui, Atelier Tuffery est une véritable référence du jean made in France. L’entreprise a notamment créé son propre cheptel de brebis pour intégrer de la laine française dans les produits de ses collections.

La boutique éphémère d’Atelier Tuffery restera ouverte jusqu’au dimanche 30 novembre. A noter une soirée d’inauguration ce jeudi en présence de Julien Tuffery, désormais à la tête de l’entreprise familiale avec son épouse Myriam.