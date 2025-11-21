Une boutique éphémère à Lyon pour les chaussettes de cette marque japonaise

La marche japonaise de chaussettes Tabio s’installe à Lyon le temps de quelques jours. Un pop-up a ouvert ses portes ce jeudi du côté du 2e arrondissement, plus exactement 23 rue du Port du Temple.

A découvrir sur place les différentes collections de chaussettes de la marque pour les femmes et pour les hommes ainsi que des collants, des leggings ou encore des jambières.

La marque Tabio compte aujourd’hui 280 points de ventes de boutiques au Japon, au Royaume-Uni et en France. "Notre devise est de livrer la chaussette la plus parfaite possible", peut-on lire sur le site internet de l’enseigne.

La boutique éphémère lyonnaise de Tabio sera ouverte jusqu’à samedi soir.