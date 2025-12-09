Pour les gourmands : La collection capsule limitée de Noël 2025 de Weiss en collaboration avec Clara Debray

Parce que des chocolats, ça fait toujours plaisir ! La marque Weiss s’est associée avec l’illustratrice Clara Debray pour une collection capsule limitée. Entre ballotin enchanté, coffret gourmand et le pochon Mendiants, ces coffrets sont inspirés par la magie des fêtes et plongeront les gourmands dans un univers poétique. La maison Weiss, basée à St Etienne, vient d’ouvrir une boutique à Lyon. Mention spéciale pour Le Coffret des Gourmandises qui réunit des amandes enrobées de chocolat, des orangettes, des mendiants ou encore des rochers (28,45€ le coffret de 195g)

Pour les gourmands (encore !) : le pass MIAM 2026 d'Audrey de Praline et Rosette et Cyril Montégu

Se balader à travers Lyon et se régaler en même temps. Tel est le principe du pass Miam imaginé par Audrey Marcelino, la fondatrice des balades gourmandes Praline et Rosette. La jeune femme a décidé une nouvelle de s'associer avec l'influenceur food Cyril Montégu pour imaginer ce carnet gourmand avec au bout 17 adresses et 17 dégustations possibles. A noter que cette année, le pass devient également un jeu de piste pour peut-être gagner un repas pour 2 personnes chez Paul Bocuse. On fonce !

Pour mettre un petit bout de la Capitale des Gaules sous le sapin : les produits sous licence Ville de Lyon

La Ville de Lyon a inauguré une boutique éphémère, place Bellecour. On y trouvera plein d’idées cadeaux, à différents prix. A la rédaction, on a aimé le Tote Bag La Grande Serre (12,90€), la bougie parfumée Parc de la Tête d’Or (55€) ou encore le bandeau de soie Fête des Lumières de la maison Malfroy (50€).

Pour les petits budgets : Le jeu de société Flip 7

L’éditeur lyonnais Catch Up Games propose ce nouveau jeu de cartes ultra-simple, fun et surtout addictif. Parfait pour les soirées en famille ou entre amis, FLIP 7 repose sur une règle simple : les joueurs décident à chaque tour de tirer une carte pour accumuler des points, ou de s’arrêter là. S’ils tombent sur un numéro qu’ils ont déjà… ils perdent la manche. On est déjà addict ! (15 €)

Pour les amateurs d’alcool : le Whisky français de la brasserie-distillerie Ninkasi

Voilà un cadeau qui change de la traditionnelle bouteille de vin. Le Ninkasi a réinventé le whisky français pour célébrer les 10 ans de sa distillerie et propose une nouvelle bouteille et un packaging éco-conçu. Les amateurs pourront tester quatre Whiskies pour quatre profils aromatiques différents ainsi que des Whiskies en édition limitée pour les collectionneurs et les explorateurs. Coup de cœur pour le Ninkasi Whisky New Code, gourmand et fruité, un single malt vieilli en ex-fûts de Chardonnay, Viognier et fûts de chêne français. (44€90)

Pour ceux qui veulent faire découvrir de nouvelles saveurs : La Pralicoquine

À une heure de Lyon, la Brasserie des Plantes a élaboré un nouvel apéritif, la Pralicoquine, une liqueur festive et raffinée, qui fait un clin d’œil gourmand à la praline rose lyonnaise. La Pralicoquine et l’ensemble des liqueurs de la Brasserie des Plantes sont disponibles à Lyon dans des caves et bars à cocktails comme Les Trois Chauves, l’Alchimiste, le G5, Les Grandes Caves de Perrache, le White Rabbit, l’Art des Choix… (27€)

Et pour ceux qui ne boivent pas d’alcool : les Sober Spirits

Récemment élus meilleurs spiritueux sans alcool au monde, les Sober Spirits, créés à Lyon, peuvent faire sensation sous le sapin. En particulier, la toute dernière référence de la marque : le Sober Spirits Spriz 0.0%. Ce premier aperitivo du marché élaboré à partir d’une liqueur désalcoolisée avec zéro sucre apportera une petite touche de Dolce Vita à ces fêtes de Noël (19.90€)

A deux semaines de Noël, une chose est sûre, vous trouverez forcément une idée sympa à glisser sous le sapin !