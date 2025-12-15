La comédienne lyonnaise Lison Pennec dans la publicité Intermarché ayant ému le monde entier

C’est la publicité dont tout le monde parle actuellement. Celle d’Intermarché à l’occasion des fêtes de fin d’année mettant en scène un loup devenant végétarien pour se faire accepter des autres animaux de la forêt sur la chanson Le mal-aimé de Claude François. Un spot publicitaire d’un peu plus de deux minutes réalisé sans intelligence artificielle salué dans le monde entier pour sa qualité et ses émotions transmises.

Si la majorité de la publicité est un film d’animation, les téléspectateurs se retrouvent au début au cœur d’un repas de Noël où un petit garçon se voit offrir un loup en peluche… à son grand désespoir. "Il a peur des loups", justifie sa maman. Cette dernière n’est autre que la comédienne lyonnaise Lison Pennec désignée révélation féminine de l’année pour son rôle dans Glenn, naissance d’un prodige d’Ivan Calbérac lors de la cérémonie des Molières en 2023.

La vidéo cumule aujourd’hui plus de 600 millions de vues et le compteur ne devrait pas s’arrêter là. Intermarché a par ailleurs annoncé son intention de sortir prochainement une peluche inspirée de son personnage principal qui finit par se faire une place sur la table de Noël des animaux de la forêt.