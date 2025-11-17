Ces marchés de Noël à absolument faire cette année à Lyon

Et si on vous disait qu’il est déjà l’heure de penser aux cadeaux de Noël ? A un peu plus d’un mois des festivités, les premiers marchés de Noël s’installent à Lyon. Plusieurs d’entre eux seront à découvrir ces prochaines semaines. La rédaction de Lyon Femmes a sélectionné pour vous 10 marchés à absolument noter dans son agenda.

Marché de Noël de la place Carnot

C’est chaque année le marché incontournable de Lyon. Direction le 2e arrondissement pour le traditionnel marché de Noël de la place Carnot. Il sera d’ailleurs possible de s’y rendre dès ce vendredi 21 novembre. De nombreux chalets seront à découvrir jusqu’au mercredi 24 décembre avec au bout des bijoux, de la céramique, de la maroquinerie, du textile, de la décoration sans oublier les gourmandises des fêtes de fin d’année. Plus d’informations ici

Marché de Noël Zadiga-Cité

Un tout nouveau marché de Noël à Lyon. C’est dans le quartier de Confluence au 10 rue Vuillerme qu’il sera possible de se rendre ce vendredi 21 et ce samedi 22 novembre. La créativité et le savoir-faire régional seront mis à l’honneur avec une sélection de produits entre design, gastronomie, mode, bijoux, art de la table ou encore décoration. Plus d’informations ici

Marché Créateurs des Alpes

Dans le 3e arrondissement de Lyon, In-Sted accueillera ces 21, 22 et 23 novembre le marché des Créateurs des Alpes. Vous trouverez forcément des idées cadeaux à cette occasion comme de la décoration, des bijoux, des céramiques, des cosmétiques ou encore des gourmandises avec toujours l’objectif de soutenir l’artisanat local. Plus d’informations ici

Marché de Noël Dauphiné Sans Souci

Le 3e arrondissement de Lyon en fête le samedi 29 novembre. Le Passage Rocher Bréchan proposera toute la journée un marché des Créateurs Dauphiné-Sans Souci. Une nouvelle édition de l’évènement qui accueillera une cinquantaine de créateurs lyonnais à l’approche des fêtes de Noël. Ce sera peut-être le moment de commencer ses cadeaux… Plus d’informations ici

Le Xmas Market de Brigand

Un marché original comme on les aime. Le concept store Brigand consacré aux chiens organise son marché de Noël. Direction le café Amours Chauds dans le 7e arrondissement le samedi 29 novembre pour faire plaisir à son toutou mais pas seulement. A retrouver sur place : des stands des ateliers créatifs, un espace shooting photo, des accessoires… Entrée libre. Plus d’informations ici

Marché de Noël à La Commune

Le Label Fabriqué à Lyon sera à l’honneur le week-end du 29 et du 30 novembre du côté de La Commune dans le 7e arrondissement. Artisans et créateurs seront réunis pour un marché de Noël qui proposera de découvrir le savoir-faire lyonnais. Entrée libre. Plus d’informations ici

Les Mains de Noël

On ne présente plus le collectif Les Mains à l’origine de nombreux marchés toute l’année à Lyon sur des thématiques différentes et originales. Noël ne fera pas exception à la règle avec un marché prévu les 5, 6 et 7 décembre du côté d’In-Sted dans le 3e arrondissement. Plus de 50 artisans et créateurs seront présents. "Cette année, on zappe les grandes enseignes", assure le collectif. Entrée libre et gratuite. Plus d’informations ici

Marché de Noël des anciens candidats de L’Amour est dans le pré

Le rendez-vous est donné le week-end du 13 et 14 décembre du côté de Jons à une trentaine de minutes de Lyon. Jérôme et Lucile, couple emblématique de la saison 15 de L’Amour est dans le pré, accueillent un nouveau marché de Noël avec d’anciens candidats de l’émission. Objectif ? Défendre les valeurs du terroir. Bocaux de légumes, terrines, fromages ou encore vin seront à retrouver sur place. Plus d’informations ici

Marché de Noël des créateurs 360°sur l’Art

La place Sathonay dans le 1er arrondissement accueillera les 13 et 14 décembre un marché de Noël du collectif des créateurs 360° sur l’Art. Plus de 50 créateurs seront présents pour présenter leur travail au public… avec peut-être au bout des idées cadeaux pour Noël. Plus d’informations ici

Marché de Noël à l’atelier

L’Atelier 343, situé dans le 3e arrondissement, accueillera encore cette année un marché de Noël. Le rendez-vous est donné le week-end du 13 et du 14 décembre de 10h à 19h. Maroquinerie, illustrations, bijoux, photographies… Il y en aura pour tous les goûts. Plus d’informations ici