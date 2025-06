Marine Lorphelin signe une collaboration avec une célèbre enseigne de restauration

Qui dit été et chaleur, dit plats frais et équilibrés pour faire face aux températures en hausse. L’enseigne Pokawa a décidé de s’associer à une ambassadrice pas comme les autres pour une nouvelle recette.

Il s’agit de l’ancienne Miss France Marine Lorphelin. Celle qui est aujourd’hui officiellement docteure en médecine, après des études notamment réalisées à Lyon, a collaboré avec Pokawa, pour un poké inédit baptisé le Red & Mango Poké. Ce dernier met à l’honneur la pastèque, le chutney de mangue ou encore le kimchi furikaké. Il est d’ailleurs possible de le déguster dans les enseignes depuis le 20 mai dernier. Une déclinaison de deux recettes sucrées a également été imaginée : le Pastèque Ninja et le Pastèque Sweet Bowl.

"Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j’adore ça, j’en mangeais tous les jours à Nouméa. Je trouve ce plat trop pratique et hyper bon", commente Marine Lorphelin dans une vidéo publiée sur Instagram. Une collaboration logique pour la jeune femme qui ne cesse de parler santé et bien-être sur ses réseaux sociaux.