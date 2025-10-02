"Parlez du dépistage autour de vous !" : défilé de mode et messages forts pour le lancement d’Octobre rose à Lyon

Le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a débuté à Lyon et dans le Rhône. Alors que les initiatives seront nombreuses ces prochains jours, la première d’entre elles se déroulait ce mercredi soir dans le centre de la capitale des Gaules. Le rendez-vous était donné à partir de 17h30 au Petit Bellecour dans la cour du cabinet Omnium dans le 2e arrondissement.

L’association Courir pour elles avait décidé de s’associer pour l’occasion avec l’école ESMOD Lyon pour un défilé "En rose". Ce sont en tout plus d’une vingtaine de tenues qui ont été présentées au public, toutes ayant une signification en rapport avec Lyon, notamment la praline rose. Marraine de l’évènement, la créatrice de mode Nathalie Chaize a ensuite officiellement inauguré Octobre rose avant un flashmob des commerçants.

"Ça fait plaisir de voir des sourires. La prévention est un vrai sujet de santé publique", a insisté Sophie Moreau, présidente de Courir pour elles. "Parlez du dépistage autour de vous. Il faut se faire dépister. C’est fondamental", a de son côté déclaré le maire de Lyon Grégory Doucet présent lors de ce coup d’envoi d’Octobre rose. "Il faut avoir conscience qu’à Lyon on a des soignants remarquables", a-t-il tenu à préciser.

Découvrez notre diaporama !