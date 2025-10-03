"A chaque échelle, on peut apporter des choses" : un Lyonnais organise un run mystère pour Octobre rose

"Ça permet d’en parler d’une manière un peu différente et de concerner les sportifs." Octobre Rose, Guillaume Lazert y tient. Ce Lyonnais de 31 ans avait déjà fait parler de lui il y a un an en imaginant avec Raphaël Pabion un parcours GPS en forme de ruban, symbole du mois de sensibilisation au cancer du sein.

De deux coureurs, l’initiative a voulu cette année "avoir une répercussion un peu plus grande" et a mobilisé ce mercredi 1er octobre 34 personnes. "J’avais juste dit que c’était un thème spécial pour Octobre rose et de venir en rose. Les gens ne savaient pas qu’on allait dessiner un ruban rose", explique Guillaume Lazert. Le groupe avait comme point de départ et d’arrivée la Tour Incity, illuminée pour l’occasion d’un ruban rose.

Le parcours de 7,5 kilomètres a emmené les participants dans les 3e et 6e arrondissements. "On se rend compte que ça nous concerne tous. A chaque échelle, on peut apporter des choses. Par exemple en courant 7,5 kilomètres, on peut passer un message de prévention à travers la course à pied", insiste Guillaume Lazert.

Pour les personnes absentes lors de ce run mystère du 1er octobre, le parcours du ruban rose est à retrouver sur Strava. Il est également possible de participer deux fois par mois à ce concept inédit.

"Ça m’a permis de me lancer à courir, d’apprécier courir et de rencontrer du monde. C’est chouette de pouvoir regrouper du monde et faire passer des messages", confie le Lyonnais dont le compte dédié au GPS Drawing compte plus de 2500 abonnés. Lion, bateau, chat, locomotive, fusée ou encore vélo… Chaque run mystère a un rapport avec la date du jour de la course. Le prochain est prévu le mercredi 15 octobre. Concernant le dessin, il est déjà trouvé. "Préparez-vous à prendre de la hauteur", nous dévoile Guillaume Lazert.

A.D.