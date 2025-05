La villeurbannaise Mayane (Danse avec les stars) va défiler pour la bonne cause

Demi-finaliste de la dernière saison de Danse avec les stars avec son partenaire Christophe Licata, Mayane s’apprête à vivre une autre aventure. La jeune actrice révélée par la comédie d’Artus Un p’tit truc en plus sera l’un des mannequins du défilé "Every Bodies".

Le projet est porté par l’association "Premièrement : Inclusion & Humanité" (PIH) avec l’école ESMOD Lyon. La rédaction de Lyon Femmes avait eu l’occasion de se rendre dans les coulisses de cet évènement dont l’objectif est de mettre à l’honneur le travail de 140 élèves stylistes sur 35 mannequins souffrant de différents handicaps. Le rendez-vous est donné ce samedi 17 mai à partir de 17h à l’Espace Raphaël de Barros à Villeurbanne.

"On n’avait jamais réalisé un tel projet. Ça correspond aux valeurs de l’école. On parle d’un véritable exercice de stylisme et de modélisme car c’est du sur-mesure mais surtout une aventure humaine incroyable dont les étudiants se souviendront longtemps. La mode doit magnifier la différence. La mode inclusive de demain prend tout son sens avec ce projet", nous confiait alors Nathalie Albrègue, directrice d’ESMOD Lyon.

Mayane n’a pas manqué de partager sur ses réseaux sociaux ses derniers essayages en vue du grand jour. D’autres personnalités ont également décidé de devenir mannequin d’un jour pour la bonne cause. C’est le cas de la championne de tennis fauteuil Sandrine Cauderon-Paulin, de l’ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Lyon Chantal Réquena ou encore de Jordan Broisin, para skieur alpin.

A noter que la dernière pièce du défilé, à savoir une robe de mariée, sera réalisée par le couturier lyonnais Nicolas Fafiotte.