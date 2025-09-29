Un défilé de mode pour le coup d’envoi d’Octobre rose à Lyon

Coup d’envoi ce mercredi d’Octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Les initiatives seront encore nombreuses cette année à Lyon et dans le Rhône.

L’association Courir pour elles a notamment décidé d’organiser un lancement de l’opération à Lyon. Le rendez-vous est donné ce mercredi 1er octobre à partir de 17h30 au sein de la cour du cabinet Omnium dans le 2e arrondissement. La soirée débutera par un défilé "En rose" réalisé par les étudiants d’ESMOD Lyon. Une inauguration officielle est prévue à 18h en présence de la marraine de l’évènement, la créatrice lyonnaise Nathalie Chaize. Un flashmob des commerçants est aussi prévu.

A noter que tous les fonds récoltés seront reversés à l’association Courir pour elles pour soutenir la prévention des cancers féminins et accompagner les femmes en soins.