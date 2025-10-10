Près de Lyon : ces conjointes de sapeurs-pompiers se mobilisent pour Octobre rose

C’est désormais une tradition pour l’association des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville. A l’occasion d’Octobre rose, elles organisent leur soirée rose dans le but de se mobiliser en ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.

Le rendez-vous est donné le samedi 25 octobre à la salle Iris de Francheville pour une soirée placée sous le signe du disco dont la marraine est cette année Naïma Baladi, médecin colonel et médecin cheffe du SDMIS (Sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon et du Rhône).

Si danser sera presque une obligation (tout comme les paillettes et les chemises colorées), d’autres animations sont prévues à l’exemple d’une tombola où un extincteur et un casque de pompier customisés par l’artiste Hassan Mahzoum seront à gagner. Les bénéfices seront reversés à l’association Jeune & Rose qui sensibilise les jeunes femmes au cancer du sein.

"Octobre rose c’est notre évènement phare de l’année. C’est avec cette soirée que notre association a démarré", insiste Isabelle Lafont, l’une des présidentes des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville. "L’association est unique en France dans sa manière de fonctionner, sur le fait de créer des évènements et de se retrouver pour manifester cette solidarité à des causes extérieures. Nous ne sommes pas près de nous arrêter", ajoute Isabelle Lafont. Un loto est déjà prévu en avril prochain.

En attendant la "disco rose fever", l’association a décidé de mettre au défi les pompiers du département du Rhône en leur lançant le défi "fire pink challenge" dont le principe est qu’une équipe de quatre soldats du feu fasse un maximum de montées de corde en une minute… et en rose !