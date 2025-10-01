Que faire pour Octobre rose à Lyon et dans le Rhône ? 

L’opération Octobre rose débute ce mercredi à Lyon et dans le Rhône. Comme chaque année, de nombreux évènements sont organisés afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein, une maladie qui touche tous les ans plus de 60 000 femmes. La rédaction de Lyon Femmes vous propose de découvrir et/ou de participer à trois initiatives prévues dans les prochains jours :

Soirée "Disco Rose Fever"

L’association des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon organise l’édition 2025 de sa soirée rose. Le rendez-vous est donné le samedi 25 octobre à partir de 19h30 à la salle Iris de Francheville. Une soirée pour la bonne cause puisqu’une partie des bénéfices sera reversée à l’association Jeune & Rose Auvergne-Rhône-Alpes. N’hésitez pas à sortir vos plus beaux déguisements pour entrer dans la fièvre du disco et faire vibrer la piste de danse. Plus d’informations ici

Bouger pour elles !

L’association Courir pour Elles se mobilise à nouveau en ce mois d’octobre rose avec son évènement intitulé Bouger pour elles. Un défi 100% solidaire et connecté du 1er au 31 octobre où il faut choisir son challenge : 5 ou 10 km en marche ou en course, 15 ou 25 km à vélo. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Plus d’informations ici

Exposition des toiles du projet Vénus

Mis en place par le Centre d’Art Spacejunk, le projet Vénus sensibilise les femmes au dépistage du cancer du sein par l’action artistique. Les clichés réalisés seront exposés dans différents lieux en ce mois d’Octobre rose comme dans plusieurs mairies d’arrondissement, au Toboggan à Décines, à la MJC Ménival dans le 5e ou encore à Rillieux-la-Pape. A noter qu’une vente aux enchères des toiles est ensuite prévue le lundi 17 novembre à l’Hôtel de Ville de Lyon. Les bénéfices seront reversés à l’association Europa Donna œuvrant contre le cancer du sein. Plus d’informations ici