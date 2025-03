"La mode doit magnifier la différence" : dans les coulisses de la préparation du défilé "Every Bodies" à Lyon

Située dans les pentes de la Croix-Rousse, l’école est en pleine préparation de son projet "Every Bodies" porté par l’association "Premièrement : Inclusion & Humanité" (PIH). Le 17 mai prochain, ce grand défilé de mode inclusif mettra à l’honneur le travail de 140 élèves stylistes sur 35 mannequins souffrant de différents handicaps.

"On n’avait jamais réalisé un tel projet. Ça correspond aux valeurs de l’école", se félicite Nathalie Albrègue, directrice d’ESMOD Lyon. "On parle d’un véritable exercice de stylisme et de modélisme car c’est du sur-mesure mais surtout une aventure humaine incroyable dont les étudiants se souviendront longtemps. La mode doit magnifier la différence. La mode inclusive de demain prend tout son sens avec ce projet", poursuit-elle.

Cette semaine, les étudiants et les mannequins se retrouvaient pour les derniers essayages en vue du grand jour. Inès et Calista ont ainsi apporter les ultimes retouches à la tenue très colorée confectionnée pour Jordan Broisin, para skieur alpin de haut niveau amputé depuis 15 ans. "La mode est un milieu que je connaissais pas du tout. Ce qui est cool c’est cette volonté de mettre en scène des handi dans ce milieu où ils ne sont pas toujours conviés. J’ai hâte de défiler", nous confie-t-il sous les yeux des deux étudiantes. "On a toujours fait de la femme mais jamais de l’homme. Il est satisfait de sa tenue donc nous sommes satisfaites. C’est de l’expérience professionnelle", expliquent Inès et Calista partageant le même message sur le projet. "Tout vêtement peut être pour toute personne peu importe la morphologie et le handicap. La mode est accessible à tout le monde. Cette question d’inclusivité sur les podiums arrive doucement et c’est important de le rappeler", assurent-elles.

Un peu plus loin, Lola, 21 ans, et Tia, 23 ans, respectivement en deuxième et troisième année à ESMOD, s’occupent d’Audrey, 38 ans, atteinte de nanisme. "Plus on voit des personnes différentes, moins il y aura un regard différent dans la rue. Il y a un gros travail de sensibilisation", déclare cette dernière, fière de sa participation en tant que mannequin d’un soir. "J’aime bien la mode. J’essaye d’être coquette. Je suis tombée sur un groupe de filles super sympas. Il ne faut pas que je grossisse jusqu’au défilé", explique-t-elle le sourire aux lèvres. "C’est chouette. On n’a pas l’habitude de faire du sur-mesure. On apprend plein de trucs techniquement parlant", poursuivent les deux étudiantes regardant avec attention la tenue imaginée pour Audrey, à savoir un pantalon noire accompagné d’une veste avec un col officier et un haut effet marbré marron.

Il y en a une qui ne perd pas une miette de ces différentes collaborations. Il s’agit de Béatrice Moderne, fondatrice de l’association PIH. "Je vais décompter jusqu’au jour J. C’est un moment absolument extraordinaire. Quand je vois les étudiants d’ESMOD Lyon et les mannequins, je suis rassurée sur la nature humaine", assure-t-elle.

Le défilé "Every Bodies" se déroulera le samedi 17 mai à partir de 17 heures à la salle Raphaël de Barros à Villeurbanne avec plusieurs personnalités attendues sur le podium, notamment Mayane-Sarah El Baze, révélée par la comédie d’Artus Un p’tit truc en plus, Sandrine Cauderon-Paulin, championne de tennis fauteuil, et Chantal Réquena, ancienne danseuse étoile de l’Opéra de Lyon. Le couturier lyonnais Nicolas Fafiotte réalisera également la dernière pièce du défilé, à savoir une robe de mariée.

Plus de 2000 personnes sont attendues pour assister à cette première édition de l’évènement. La billetterie en ligne est accessible ici