Timothée, lycéen originaire de Lyon, remporte le titre de "Meilleur Pâtissier" sur M6

M6 diffusait ce jeudi soir la finale de la saison 13 du Meilleur Pâtissier. Timothée, lycéen de 16 ans originaire de Lyon résidant actuellement en Suisse, était l’un des trois candidats encore en lice pour le titre.

Celui que tout le monde appelle "Timo" a finalement triomphé de ses adversaires Tsiory et José à l’issue de trois épreuves où le jeune homme n’a pas manqué de mettre en avant son talent pour la pâtisserie. Les trois candidats devaient d’abord réaliser un gâteau parlant de leur vœu le plus cher avant de réaliser la galette des reines de la célèbre pâtissière Nina Métayer présente pour l’occasion.

L’ultime épreuve de l’aventure a permis à Timothée et à Tsiory de se départager après l’élimination de José. Le lycéen originaire de Lyon a fini par convaincre Mercotte, Cyril Lignac, Pierre Hermé et les personnes présentes pour cette dernière dégustation avec un gâteau signature vanille-framboise-piment d’Espelette. Il devient le plus jeune vainqueur du concours de pâtisserie de M6 avec à la clé la publication de son livre de recettes dont la publication est prévue le 13 janvier.

Avant sa participation à la saison 13 du Meilleur Pâtissier, Timothée avait eu l’occasion de se confier à la rédaction de Lyon Femmes sur ses points forts. "Je ne perds pas mes moyens. J’essaie d’être calme et réactif. Si jamais j’ai un problème, je réagis et je trouve un plan B, un plan C… Je n’abandonne jamais !", avait-il déclaré. Timothée est aujourd’hui suivi par plus de 138 000 personnes sur Instagram.