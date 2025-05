Cette enseigne très gourmande vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Lyon

Avis à tous les fans de cookies (et ils sont nombreux à lire cet article). Un bar à cookies a ouvert ses portes ce week-end dans le quartier du Vieux Lyon, plus précisément 3 rue Saint Jean.

Il s’agit de la deuxième boutique de l’enseigne Ikône déjà présente dans le 1er arrondissement, à deux pas de la place des Terreaux, où se trouvent un salon de thé et un magasin où il est juste possible d’acheter des cookies.

"Aujourd’hui, en tant que lyonnais d’origine, on réalise un rêve et on voulait le partager avec vous : ouvrir une boutique dans le Vieux Lyon", expliquent sur leur page Instagram Marie et Alexis, les fondateurs d’Ikône.

Si l’enseigne est aujourd’hui connue à Lyon, ce sont grâce à des recettes ultra gourmandes de cookies comme le Simone (pépites de chocolat noir, éclats de cacahuètes, beurre de cacahuètes), le Denise chocolat au lait et chamallows grillés), le Odette (praliné pistache et éclats de pistaches torréfiées) sans oublier les cookies traditionnels au chocolat noir, au chocolat au lait et au chocolat blanc.

"C’était un peu le Lifegoal de notre aventure entrepreneuriale et même si, comme tout le monde, nous avons traversé des hauts et des bas, nous sommes fiers de partager avec vous ce moment fort de nos vies ! On se sent chanceux et reconnaissants de pouvoir réaliser un rêve et atteindre un objectif pour lequel nous nous sommes battus", poursuit le couple.